Pentru prima dată în istorie, premierul Marii Britanii va fi mai bogat decât regele. Uriașa avere a lui Rishi Sunak Regele Charles al III-lea se intalnește marți cu Rishi Sunak, noul lider al Partidului Conservator, pentru a-l numi oficial premier al Marii Britanii. Potrivit The Guardian, pentru prima data in istorie premierul este mai bogat decat regele. Potrivit sursei citate, daca Rishi Sunak devine prim-ministru, va fi pentru prima data in istorie cand ocupanții de pe strada Downing Street 10 vor fi mai bogați decat monarhul din Palatul Buckingham, intr-un moment in care milioane de britanici se lupta cu o criza a costului vieții. Sunak și soția sa, Akshata Murty, au o avere combinata de… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

