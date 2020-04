Stiri pe aceeasi tema

- Impunerea starii de izolare in India - care a obligat 1,3 miliarde de oameni sa stea in casa, și a interzis traficul infernal, dar și activitațile industriale din țara - a dus la scaderea drastica a nivelului de poluare.Stratul gros de smog care acoperea de obicei marile orașe s-a dispersat. Locuitorii…

- Fenomen ingrijorator in București, in noaptea dintre duminica spre luni. Orașul a fost acoperit de un nor bizar, iar aparatele de masurare a aerului au indentificat o creștere de 1000% a nivelului de poluare din atmosfera. Ca urmare, luni dimineața a fost convocata o intalnire de urgența la ministerul…

- Teatrul National din Timisoara da startul evenimentelor pentru anul 2021, cand orasul va detine titlul de Capitala Culturala Europeana, cu un spectacol bazat pe unul dintre cele mai importante titluri ale dramaturgiei universale: ”Rinocerii” de Eugene Ionesco.

- Un miliard și jumatate de dolari USA. Atat a alocat președintele Turkmenistanului, Gurbanguli Berdimuhamedov pentru importarea materialelor de construcție, necesare pentru indeplinirea proiectului fiului...

- Noua Zeelanda a anuntat joi ca va inchiria un avion cu 300 de locuri pentru a-si evacua cetatenii din orasul chinez Wuhan, unde a aparut noul coronavirus, relateaza AFP. Oficial, 53 de cetateni...

- Statele Unite organizeaza un zbor charter duminica pentru a aduce inapoi in tara cetatenii si diplomatii americani din orasul chinez Wuhan, epicentrul epidemiei cu noul coronavirus, a anuntat sambata Wall Street Journal (WSJ), citat de Reuters. Avionul, cu aproximativ 230 de persoane, va transporta…

- Mai mulți artiști de la Filarmonica Banatul din Timișoara și de la alte filarmonici din țara au concertat in orașul Wuhan din China, zona unde a aparut virusul ucigaș. Muzicienii romani numai ce s-au intors in țara, dupa un turneu de 50 de zile.

- Blajul se va umple in acest an de flori. Primaria cumpara aproape 180.000 de plante ornamentale, care vor infrumuseța localitatea incepand din primavara. Cetațenii din „Mica Roma” dar și turiștii se vor putea bucura astfel de o adevarata „simfonie a florilor”, care va da culoare spațiilor verzi, parcurilor…