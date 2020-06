Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Electorala Permanenta a virat, in prima decada a lunii aprilie, in conturile a sapte partide - PSD, PNL, USR, ALDE, PMP, Pro Romania si Partidul Forta Nationala - subventii in suma totala de 23.816.011,57 lei. Potrivit AEP, Partidul Social Democrat a primit 11.915.745,59 lei, Partidul National…

- Președintele Klaus Iohannis a chemat partidele politice la consultari pentru a desemna un nou prim-ministru. Iata programul consultarilor:• Ora 13:00 - Partidul Național Liberal (PNL); • Ora 13:30 – Partidul Social Democrat (PSD); • Ora 14:00 – Uniunea Salvați Romania (USR);•…