- Revoluția din 1989, cunoscuta și sub numele de Revoluția Romana, a fost un eveniment istoric major in Romania care a avut loc in decembrie 1989. Aceasta a condus la prabușirea regimului comunist condus de Nicolae Ceaușescu și la sfarșitul epocii comuniste in țara. O mulțime de oameni și-au pierdut viața…

- Adrian Enache nu sta pe ganduri atunci cand iși dorește ceva cu adevarat. Artistul iși face orice pofta, oriunde, oricum! Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lui și l-au surprins in ipostaze rare.

- O femeie din Tanzania, Elena Rajab Mwinge, spera ca vizita presedintelui Klaus Iohannis in tara sa o va ajuta sa isi indeplineasca visul de a-si intalni mama, cetatean roman, potrivit publicatiei The Citizen, citata de News.ro. Ea afirma ca a fost dusa pe ascuns in Tanzania de tatal ei, care facuse…

- Conform unei satistici din 2021, pe o perioada de cinci ani, in Romania au fost aproximativ 260.884 de pacienți diagnosticați cu una din cele mai grave afecțiuni, dintre aceștia se pare ca doar unul a reușit sa dea in judecata Ministerul Sanatații și sa și caștige, creand astfel un precedent și pentru…

- Prima femeie primar din Ardeal a fost aleasa in comuna Scarișoara din Munții Apuseni și s-a datorat unui motiv bine intemeiat. Era in 1907 și aproape toți barbații plecasera din sat - fie in Romania, fie in America.

- Nora Baldovin (www.b1tv.ro) De la 1 noiembrie prețul asigurarii obligatorii de locuința va fi exprimat in lei și va crește cu circa 30% fata de actualul nivel, intr-o prima faza. Este doar una dintre masurile cuprinse intr-o lege care rezolva cateva dintre anomaliile pachetului normativ care guverneaza…

- Bucura Dumbrava, pe numele real Ștefania „Fanny” Szekulics, a fost o scriitoare, lidera feminista, alpinista și exploratoare a Munților Carpați, prima femeie care a urcat pe Varful Omu și a inființat prima asociație de turism din Romania.