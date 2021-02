Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep și Toni Iuruc sunt un exemplu pentru toți indragostiții! Celebra tenismena și iubitul ei fac echipa in orice situație. Astfel, in timp ce ea are grija de sanatate, partenerul ei se ocupa de munca... și inca cum! Cunoscutul milionar a demonstrat ca poate renunța oricand la „pretențiile de…

- Poliția locala va putea aplica amenzi uriașe, plus ridicarea mașinii, pentru șoferii care ocupa ”domeniul public cu vehicule in afara spațiilor marcate expres de administratorul domeniului public”.”In legea 273 se menționeaza parcari pe spații verzi, parcuri, zone pietonale. Asta spune Legea 273. Noi…

- In noiembrie 2020, Cristina Joia , designer-ul emisiunii “Visuri la cheie”, de la Pro TV, a fost atacata de o femeie intr-un supermarket. In urma incidentului, Cristina a ajuns de urgența la spital cu nasul spart. „M-am trezit cu un pumn in fața. A fost incredibil de puternica, pe moment nu mi-am dat…

- Dupa ce fiul sau ar fi fost implicat intr-un scandal monstru, Cristian Țanțareanu a avut o prima reacție. In exclusivitate pentru Spynews, afaceristul a vorbit despre episodul in care este implicat numele fiului sau.

- Guvernul analizeaza, in vederea elaborarii proiectului de buget pentru 2021, situatia sporurilor acordate in sectorul public pentru a vedea care dintre ele se justifica, a declarat, ieri, premierul Florin Citu, care a informat, totodata, ca se are in vedere modificarea Legii salarizarii pentru a elimina…

- Victoraș Micula nu mai ține cont de nimic, decat de propria stare de bine, chit ca este pandemie sau nu. Milionarul a sfidat din nou autoritațile, care incearca sa ii țina in frau pe cei care organizeaza evenimente aglomerate, deși legea interzice acest lucru.

- Dan Nicorescu nu mai ține cont de reguli, mai ales de cand hoții i-au pradat vila de lux. Milionarul insa, incearca sa se țina macar e promisiuni, astfel ca orice persoana are nevoie de ajutor, el este primul care se ofera.

- In varsta de 53 de ani, unul dintre cei mai cunoscuti oameni de televiziune din Romania a fost prins pe picior gresit. Cum a incalcat Luis Lazarus legea in plina pandemie. A facut asta in spatiul public. Luis Lazarus a incalcat legea Cunoscut pentru modul sau direct de a spune lucrurilor pe nume, Luis…