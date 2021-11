„Pentru mine tu eşti Ceauşescu”, documentar premiat la festivalurile DocLisboa şi Ji.hlava Documentarul „Pentru mine tu esti Ceausescu”, in regia lui Sebastian Mihailescu, a fost desemnat cel mai bun film din Europa Centrala si de Est si a castigat premiul pentru imagine la Festivalul International de Film Documentar Ji.hlava si a fost ales cel mai bun lungmetraj de debut (New Talent Award) la festivalul DocLisboa. „Pentru mine tu esti Ceausescu” este un melanj experimental de documentar si fictiune, un portret al noii generatii in incercarea de a gasi motivatia din spatele actiunilor tanarului Nicolae Ceausescu, acum cand acceptarea sociala si dorinta de a fi important sunt la fel… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

