Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Stanciu-Viziteu, deputat de Bacau, a anunțat, joi, in cadrul unei conferințe de presa, lansarea campaniei „Fara penali in funcții publice” prin care USR va strange 500.000 de semnaturi pentru revizuirea Constituției. USR vrea sa dea un semnal ca nu tolereaza situația actuala, prezența penalilor…

- BACAUEVENT va invita joi, 19 aprilie 2018, sa sarbatorim cu mic, cu mare, alaturi de ZDOB și ZDUB la Teatrul de Vara din Bacau. Deschiderea concertului și incalzirea atmosferei va fi realizata pe ritmuri balcanice de trupa LOS ANONIMOS. Teatrul de Vara Bacau va fi gazda unui show live spectaculos ce…

- Instituția bacauana de invațamant va reprezenta Romania la CM Școlar ce va debuta saptamana aceasta, la Doha In 1973, Bacaul reușea o performanța sportiva de rasunet: echipa de fotbal al Liceului Sportiv caștiga prima ediție a Campionatului Mondial Școlar! Organizata sub egida Federației Internaționale…

- Dupa mai multe luni de dezbateri, timp in care liberalii tot au cautat motive pentru a explica de ce se impotrivesc ideii ca Societatea de Servicii Publice sa ia in administrare drumurile și parcurie, PNL a gasit, in sfarșit, raspunsul. L-a dat intr-o conferința de presa susținuta astazi, prin glasul…

- Ivona Lucan: Teatrul Municipal „Bacovia” este… Eduard Burghelea: O cladire cu o istorie frumoasa. I.L.: Povestește-ne puțin despre sosirea ta in acest Teatru. E.B.: A fost o primire calduroasa, evident ca am fost puțin speriat, era un mediu nou pentru mine, cu o trupa de actori deja coagulata, dar totul…

- In țara analfabeților funcțional, in care absolvenții facultaților nu pot ințelege ceea ce citesc, s-au trezit unii mari specialiști in limba romana. Și daca nu mai sunt plagiate, dosare facute de DNA sau alte pretexte pentru a inlocui argumentele politice, s-a ajuns la circul de astazi. Ca „pamblica”…

- Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Bacau desfasoara activitati preventiv-educative cu elevii din cadrul institutiilor de invatamant din municipiul Onesti, in cadrul programului “Impreuna pentru siguranta!”, “Jandarmul – prietenul care la nevoie se cunoaste!” In data de 22.01 a.c,…

- – in Bacau, TOȚI medicii au semnat contractele cu Casa Județeana de Asigurari de Sanatate Perioada de semnare a actelor adiționale de prelungire a contractelor incheiate intre furnizorii de servicii medicale și casele de asigurari de sanatate s-a incheiat. In Bacau, toți medicii de familie au semnat…