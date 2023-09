Pentru Irinel Columbeanu falimentul nu este cel mai rău lucru ce i s-a întâmplat. Fostul milionar este chemat iar în instanță Falimentar și dator vandut, ingenunchiat de o factura record la electricitate la vila sa care a ars și banuit ca a suferit un AVC, Irinel Columbeanu este chemat iar in fața magistraților. Din milionarul de la Izvorani, ajuns la doua camere cu chirie, in Șos. Colentina, Irinel Columbeanu (66 ani) se lupta cu probleme mai vechi, din perioada cand a investit tot intr-o fabrica de ciment in Gorj, la Targu-Carbunești. S-a imprumutat de la banci de 7 milioane de euro pentru care a girat cu toate bunurile sale insa fabrica s-a prabușit dupa criza economica din 2008. Povestea dramatica a afacerii lui… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Valul de canicula, unde temperaturile la umbra vor ajunge la aproape 40 de grade, va da traficul rutier peste cap, fiind impuse restricții de circulație in toata Romania. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, luni, in intervalul orar 11:00 – 20:00, in condițiile…

- Oamenii din Romania sunt cunoscuți pentru simțul lor de umor aparte, care se reflecta și in felul in care au ales sa numeasca diferite așezari din țara. De-a lungul istoriei, fie ca au fost influențate de cultura locala, de aspecte istorice sau de alte factori, denumirile localitaților din Romania au…

- In urma celor 9 mandate de percheziție domiciliara, efectuate la data de 9 august a.c., de polițiștii din Mureș, in București și in județele Gorj, Vrancea și Botoșani, in vederea destructurarii unei grupari infracționale banuite de comiterea mai multor fapte de inșelaciune prin metoda „accidentul",…

- Politistii romani au efectuat perchezitii domiciliare la gruparile infractionale din judetul Mures, Bucuresti, Gorj, Vrancea si Botosani, care se foloseau de metoda "accidentulldquo; pentru a fura de la victime. Fortele de ordine au descoperit si un recipient cu continut susceptibil de a avea efect…

- In aceasta dimineața, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Mureș au efectuat 9 percheziții domiciliare, in București și in județele Gorj, Vrancea și Botoșani,... The post Batrani inșelați de medici falși. Prin metoda „accidentul” au reușit sa obțina 30.000 de euro și mai multe…

- Un pacient imobilizat in scaun rulant aștepta sa moara la Spitalul din Targu-Carbunești, Gorj, pentru ca niciun medic nu vrea sa il opereze, a scria Gazeta de Sus .Calvarul lui Aurel Miruța, un barbat care de 3 decenii este imobilizat in scaun cu rotile, a inceput in urma cu o luna, cand a fost adus…

- Un pacient imobilizat in scaun rulant aștepta sa moara la Spitalul din Targu-Carbunești, Gorj, pentru ca niciun medic nu vrea sa il opereze, a scria Gazeta de Sus .Calvarul lui Aurel Miruța, un barbat care de 3 decenii este imobilizat in scaun cu rotile, a inceput in urma cu o luna, cand a fost adus…