„Pentru copii”, mesajul scris pe una dintre rachetele care au lovit gara din Kramatorsk

- Cel putin 30 de persoane au fost ucise, iar alte 100 au fost ranite vineri, 8 aprilie, la Kramatorsk, in estul Ucrainei. Gara orasului a fost tinta unui atac teribil cu doua rachete, anunta compania feroviara ucraineana Ukrzaliznytsia. Sute de persoane care voiau sa fuga din regiune asteptau un tren…

- „Pentru copii” sunt cuvintele scrise cu vopsea alba pe una din rachetele care a cazut, vineri, la gara din Kramatorsk și care a ramas parțial intacta. Pe racheta care a lovit gara din Kramatorsk se vad cuvintele за детей (pentru copii), scris cu vopsea alba. On the fragment of the missile that hit the…

- „Pentru copii” sunt cuvintele scrise cu vopsea alba pe una din rachetele care au lovit vineri asupra garii din Kramatorsk și care a ramas parțial intacta. Mesajul face trimitere la tragedia de la Teatrul Dramatic din Mariupol, care a fost bombardat de trupele ruse in ciuda faptului ca avea inscripționat…

- Dupa sangerosul atac asupra Garii Kramatorsk, din Ucraina, un mesaj ingrozitor a fost descoperit pe una dintre rachetele armatei ruse, care au provocat moartea a cel puțin 39 de oameni. Alte aproximativ 90 de persoane au fost ranite in timpul bombardamentelor.

- "Ocupanții au lovit gara Kramatorsk cu un Point-U, unde mii de ucraineni pașnici așteptau sa fie evacuați...Aproximativ 30 de persoane au murit, aproximativ 100 de persoane au suferit rani de diferite grade.Poliția și salvatorii sunt deja la fața locului. Rușii dezumanizați nu abandoneaza metodele lor.…

- Rachetele rusești au lovit vineri zona de langa aeroportul orașului Lviv din vestul Ucrainei, a precizat primarul orașului Andriy Sadovy potrivit Reuters. Acesta a precizat insa ca aeroportul nu a fost lovit in timpul atacului. Autoritațile evalueaza situația la acest moment, a mai spus primarul. Au…

- Mai multe imagini din satelit arata ca ucrainenii au scris pe trotuarul din fața și din spatele Teatrului Dramatic din Mariupol cuvantul „COPII”, ca forțele ruse sa nu lanseze atacuri asupra cladirii in care se refugiasera sute de mii de oameni.Consiliul Local Mariupol, care a publicat o imagine a cladirii…