- Daca pana acum totul a fost lapte și miere, iata ca a aparut și primul conflict intre Andrada și Victor, in casa Mireasa, capriciile iubirii. La un moment dat, bruneta s-a enervat extrem de tare și a avut o discuție mai aprinsa cu partenerul ei de viața, insa ceea ce a urmat avea sa uimeasca pe toata…

- O noua ediție a emisiunii ”Mireasa, capriciile iubire” a venit cu o noua surpriza pentru mame. Deocamdata doar ele au putut sa o cunoasca pe viitoarea concurenta care li se va alatura in competiția iubirii. Vorbim despre Carmen, o tanara de 23 de ani, care știe deja cum arata barbatul perfect pentru…

- O noua prezența feminina in casa Mireasa, capriciile iubirii, a creat o atmosfera destul de tumultuoasa. Inca de cand a intrat in platou, frumoasa Amalia a furat toate privirile, insa a marturisit ca s-a cam speriat de reacția mamelor. Inițial, Amalia le-a spus mamelor ca are 19 ani, iar acestea au…

- Tineri, frumoși, dar nu și... la fel de indragostiți unul de celalalt! Zilele a trecut, iar Ion a decis. Deși a fost destul de bulversat o perioada, a dorit sa ii dea vestea trista fostei sale partenere de viața, Raluca. Concurentul de la Mireasa, capriciile iubirii, nu dorește sa mai formeze un cuplu…

- Gabriela Cristea va gazdui in fiecare zi, de luni pana vineri, de la ora 19.30, la Antena Stars aftershow-ul Mireasa - Capriciile iubirii, un continut unic in care vor fi dezbatute cele mai fiebinți subiecte de la Mireasa, alaturi de toți cei implicați, indiferent daca aceștia sunt sau nu in casa.

- Gabriela Cristea va prezenta noua emisiune de la Antena Stars: „Mireasa - Capriciile iubirii”. „Capriciile sunt schimbatoare, iar intrigile pot pune bariere iubirii. Cine va invinge? Iubirea sau orgoliul?”, este intrebarea la care prezentatoarea cauta raspuns.

- Tot la petrecerea de sambata seara, Cosmina și Alin au vorbit despre planurile lor de viitor. Cosmina a spus ca a intrat in casa fara așteptari, iar Alin nu se gandea sa mai faca un alt cuplu dupa Adelina.

- Veste „bomba” in casa Mireasa! Romina și Ionuț s-au desparțit la scurta vreme de la logodna. Decizia pare sa fi fost luata doar de el, ea spunand doar ca ii respecta hotararea. Tot concurentul a fost cel care a dezvaluit motivele ce ar fi condus la separarea lor, transmițand public, in cadrul emisiunii,…