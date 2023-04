Stiri pe aceeasi tema

- Institutiile publice ar putea fi obligate sa monteze sisteme GPS de localizare și monitorizare pe masini, astfel incat sa nu mai poata fi folosite in scop personal de catre angajati. Asta prevede inițiativa legislativa semnata de cațiva parlamentari USR.

- Primarul Bacaului, Lucian Daniel Stanciu Viziteu, a fost acuzat in Consiliul Local ca minte in declarațiile publice, dar și in clipurile de propaganda sponsorizate de el și USR pe rețelele sociale. Dupa ce a declanșat o ofensiva electorala, Stanciu Viziteu a fost confruntat de consilierul local Cristinel…

- Primaria Cluj-Napoca a anunțat propunerile Comisiei de analiza și selecție a proiectelor cu finanțare nerambursabila din fonduri publice a structurilor sportive. 49 de asociații sportive vor primi 17.500.000 lei, finanțare nerambursabila din fonduri publice pentru anul 2023. Cele mai mari sume merg…

- O comuna din județul Gorj aproape a ramas fara buget din cauza unui scandal la primarie. Bursele copiilor, indemnizațiile pentru insoțitorii persoanelor cu handicap, dar și investițiile din comuna Jupanești au fost complet blocate. Localnicii au intrat peste autoritați, chiar in timpul ședinței, hotarați…

- Patru angajati ai Primariei Slatina au fost trimisi in judecata, in stare de libertate, de procurorii DNA intr-un dosar privind achizitii la prețuri supraevaluate facute in perioada pandemiei de COVID, potrivit unui comunicat transmis vineri, 3 martie, de DNA. Intre suspecți se numara și Narcisa Ionela…

- Comisia de buget-finante a Senatului a amanat, marti, pentru a doua oara, acordarea unui aviz proiectului de lege al Guvernului care vizeaza reducerea cheltuielilor cu pensiile si indemnizatiile de serviciu, jalon inclus in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Presedintele Comisiei, senatorul…

- Primaria din Slatina a fost jefuita, in cursul nopaii de miercuri spre joi. Hoții au furat seiful instituției, apoi au fugit. Poliția este acum pe urmele lor. In aceasta dimineața, in jurul orei 07.00, IPJ Olt a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la faptul ca persoane necunoscute ar fi patruns,…