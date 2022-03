Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare pensie pe baza de contributivitate obtinuta in Romania a fost de peste 63.000 de lei brut in luna ianuarie 2022 si a fost incasata de un pensionar inregistrat in sectorul 1 din Bucuresti, arata datele Casei Nationale de Pensii Publice, obtinute in urma unei solicitari a ZF. Pensionarii…

- Categoriile vulnerabile primesc mai multi bani. Pensionarii cu pensie minima, persoanele cu handicap si copiii, in vizor. Prima luna din an vine cu vesti bune pentru categoriile vulnerabile. A intrat in vigoare pachetul social. Acesta presupune majorari ale veniturile categoriilor vulnerabile. Este…

- N. Dumitrescu Potrivit informațiilor primite de la Casa Județeana de Pensii Prahova, un numar de 84.382 de pensionari prahoveni au primit, in prima luna a acestui an, venituri mai mari. Este vorba despre cei care s-au incadrat prevederilor guvernamentale ce a vizat acordarea ajutorului financiar pentru…

- Mai mult de jumatate din numarul total de pensionari ieseni din sistemul public de pensii va primi „a 13-a pensie" luna aceasta, astfel incat toti cei care au pensii mai mici sau egale cu 1.600 de lei sa obtina un venit de 2.200 de lei in luna ianuarie 2022, conform ordonantei de urgenta aprobata la…

- Casa Naționala de Pensii a facut publice noutațile aferente lunii ianuarie a acestui an, oferind pensionarilor și un exemplu concret in acest sens pentru a ințelege mai bine modul cum se va aplica legislația incepand cu luna ianuarie 2022. Pensionarii trebuie sa știe ca prevederile OUG nr.130/2021 au…

- Un numar de 4.844.072 pensionari era inregistrat in decembrie 2021 in Romania, iar pensia medie a fost de 1.567 lei, conform datelor publicate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP). Dintre cei 4,8 milioane de pensionari, 754.852 au perioade lucrate in agricultura, pensia medie fiind aici de 466…

- Pensii, distribuite cu doua zile intarziere in ianuarie: Cand iși vor primi pensionarii banii Pensii, distribuite cu doua zile intarziere in ianuarie: Cand iși vor primi pensionarii banii In ianuarie 2022, distribuirea pensiilor va fi decalata cu doua zile, banii fiind virați in conturile Poștei incepand…