Pentru că rușii le-au tăiat gazul, bulgarii s-au reorientat. Vor cumpăra de la turci Bulgaria era aproape complet dependenta de gazele rusesti, dar cauta alternative dupa ce Moscova a intrerupt livrarile in aprilie, din cauza refuzului Sofiei de a plati in ruble.Conform noului acord pe 13 ani, Bulgargaz ar putea folosi terminalele GNL ale Turciei pentru aprovizionarea cu gaze, care vor fi transportate prin reteaua de gaze a Botas catre Bulgaria.”Prin acest acord ne asiguram oportunitatea de a cumpara gaze de la toti producatorii globali si de a le descarca in Turcia, ceea ce se potriveste cel mai bine Bulgariei din punct de vedere logistic”, a declarat ministrul interimar al Energiei,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

