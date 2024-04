Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Cluj Napoca a fost atacata de o haita de caini in zona Bulevardului Muncii din Cluj Napoca. Conform colegilor de la stiridecluj.ro , aceasta a ieșit la plimbare cu cainele sau cand a fost atacata, fiind salvata de doi barbați aflați in zona. Intreaga intamplare a fost relatata pe stiridecluj.ro…

- Un barbat este audiat de politisti dupa ce, vineri, in cartierul Tomis Nord din municipiul Constanta, a atacat pe strada o femeie de 81 de ani, iar dupa ce victima a reusit sa intre in scara blocului unde locuieste a fost in continuare agresata, a informat Inspectoratul de Politie Judetean.

- Cadavrele a patru persoane, trei barbați și o femeie, au fost gasite marți, in jurul orei 20:00, intr-o casa din centrul vechi al orașului spaniol Toledo. Unul dintre cei decedați e un barbat roman, scrie EFE.O soba cu gaz butan e foarte probabil cauza morții celor patru oameni gasiți viața și in stare…

- O femeie arbitru, Masha Ghorbani, va face parte, in premiera, din brigada care va oficia un meci de fotbal din prima liga masculina din Iran, dar rolul ei va fi limitat la cel de asistent video, in camera VAR, transmite EFE, potrivit Agerpres. Presedintele Comisiei de arbitri, Khodadad Afsharian,…

- O femeie aflata la volanul unei mașini a fost atacata de un barbat inarmat cu un cutit. Incidentul a avut loc pe unul dintre cele mai circulate bulevarde din Ploieșto. Ca sa scape, femeia, aflata alaturi de doi copii mici in masina, a condus cu spatele. Agresorul a fost identificat si, pentru ca era…

- O femeie din Texas a povestit cum a aflat ca soțul ei a otravit-o in timp ce era insarcinata. Barbatul și-a recunoscut vinovația in fața instanței, insa a primit o pedeapsa redusa in urma unei ințelegeri judiciare.

- O femeie din Timisoara a fost lovita in plin si plimbata pe capota mașinii de o cursanta a unei scoli de soferi, in timp ce instructorul nu era in mașina. Incidentul deosebit de grav s-a petrecut pe data de 15 ianuarie, iar imaginile cu un puternic impact emotional au aparut acum in spatiul public.Camera…

- O tanara a simțit ca e mereu aerul rece in baie și, incercand sa descopere cauza, a descoperit ca in spatele oglinzii se afla o camera „secreta”. Femeia a intrat in ea și a filmat peste ce a putut sa dea.