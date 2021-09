Stiri pe aceeasi tema

- Alina Sorescu impreuna cu tatal sau au mers la cumparaturi. Papparazzi Spynews.no i-au surprins pe aceștia in timp ce și-au luat mancarea la pachet. Vedeta știe sa fie cocheta, chiar și in cele mai obișnuite momente ale zilei.

- Dan Tatoiu, ocupat peste masura, ca a și uitat de lege! Este cunoscut ca fiind unul dintre cei mai excentrici milionari din țara noastra, insa legea nu iarta pe nimeni! Dan Tatoiu a fost oprit de polițiști in trafic, dupa ce a fost prins vorbind la telefon minute in șir, la volan. Iata cum l-au surprins…

- Putem afirma cu tarie faptul ca George Burcea iși menajeaza pe cat posibil iubita! Viviana Sposub se bucura de un partener de viața implicat in toate treburile casnice și cu siguranța este foarte mandru de el, mai ales ca este cat se poate de reținut cand vine vorba de bani. In urma cu scurt timp, actorul…

- Asta poate sa fie o veste buna, dar și amuzanta, pentru ca va spunem acum ca Dan Dianconescu pare ca s-a indragostit. Insa, fiți atenți pentru ca nu este vorba de o persoana la mijloc, ci despre o... pereche de papuci. Fostul prezentator, se pare ca nu mai pune preț pe imagine atat de mult, caci acum…

- Toata lumea vrea mașini scumpe, dar nu toți renunța la comoditate. Ei bine, Lino Golden lasa totul in urma atunci cand este vorba de bolidul sau de lux, fiind dispus sa renunțe chiar și la propria sa imagine. Recent, cei mai tari paparazzi, cei de la SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene…

- Gabi Tamaș este una dintre vedetele fotbalului romanesc, și se vede asta, pentru ca a ajuns doar sa „ordone”, și i se și aduce la nas orice, oricand. Surprins de paparazzi SpyNews.ro in timpul unei intalniri cu prietenii, fotbalistul a fost rasfațat cu o gustare adusa numai decat de catre unul dintre…

- La doar o zi dupa ce un scandal stradal de proporții avusese loc in Toplița, județul Harghita, in care, pe langa agresiuni fizice, s-au avariat și mai multe mașini, s-a aflat despre un incident șocant ce a avut loc de aceasta data in Capitala. Cazul din București a ajuns in atenția opiniei publice in…

- Mira și iubitul ei, Andrei Ivan, se pare ca se completeaza perfect, iar aici ne referim la faptul ca atunci cand el ”strica”, ea e acolo sa repare. Dupa ce a parcat mașina greșit, cantareața s-a urcat la volan și a rezolvat situația.