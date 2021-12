Penthouse cu vedere panoramică din cel mai înalt punct din Iași Un penthouse spațios cu terasa privata este un lux pentru mulți. La Azimut Copou Iași, acest vis devine realitate. Admira priveliști de excepție de la cea mai inalta altitudine, incepe diminețile cu o cafea aromata de la propria terasa, regasește liniștea dupa o zi activa și traiește zilnic un intreg caleidoscop de impresii. Ce este un penthouse? Conform definiției: „Un penthouse este un apartament sau o unitate aflata la etajul cel mai inalt al unei cladiri de apartamente, condominiu sau hotel.” Care este diferența dintre un apartamente obișnuit și un penthouse? In afara de confortul extraordinar… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

