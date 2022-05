Stiri pe aceeasi tema

- Un "numar tot mai mare" de obiecte neidentificate a fost raportat pe cer in ultimii 20 de ani, a indicat marti un responsabil al Pentagonului in fata congresmenilor americani, fara a ajunge pana la a confirma prezenta vietii extraterestre, noteaza AFP.

- Recent, Rover-ul Curiosity a transmis o fotografie care dezvaluie o structura misterioasa, aflata intr-o stanca a Planetei Marte. In fotografia pare a fi o ușa perfect sculptata in piatra peisajului marțian.Poza a dat frau liber imaginației diverșilor comentatori, care au și vazut o intrare secreta…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, in noaptea de vineri spre sambata, ca este recunoscator SUA, presedintelui Joe Biden si Congresului pentru „echivalentul celebrului program Imprumut si Inchiriere”, despre care a afirmat ca „a ajutat mult in lupta impotriva nazistilor in timpul…

- Marina militara a SUA nu va participa la operațiunile de deblocare a oralului Mariupol, pe care trupele rusești continua sa-l atace și nu opresc asediul. Despre acest lucru a anunțat RBC-Ucraina cu referire la o declarație a secretarului de presa al Pentagonului, John Kirby, in cadrul unui briefing…

- Rusia a anunțat miercuri ca 398 de membri ai Congresului SUA vor avea interdicție de a intra pe teritoriul sau, ca represalii pentru o masura similara luata de Washington pentru a pedepsi ofensiva lui Vladimir Putin din Ucraina. „Ca reacție la un nou val de sancțiuni anti-ruse luate la 24 martie de…

- Marina SUA și-a retras navele din Marea Neagra din cauza situației din Ucraina, decizia privind intoarcerea lor va fi luata ținand cont de interesele de securitate naționala, a declarat purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, relateaza Interfax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…