- Toate zborurile civile si militare au fost suspendate pe aeroportul din capitala afgana Kabul din cauza multimii de afgani care a patruns pe pista de decolare in incercarea disperata de a parasi tara dupa revenirea talibanilor la putere, relateaza AFP, citand un purtator de cuvant al Pentagonului.…

- Americanii au ajuns la un acord cu talibanii pentru a asigura ca evacuarile de pe aeroportul din Kabul sa aiba loc fara intervenții din partea grupului, dupa o întâlnire la Doha, relateaza Associated Press, potrivit The Hill. Acordul a fost încheiat la Doha, Qatar, între…

- Statele Unite îsi vor continua atacurile aeriene împotriva talibanilor în cazul în care acestia îsi continua ofensiva pe care au lansat-o la începutul lui mai în Afganistan, a anunțat seful operatiunilor militare americane în Afganistan, potrivit Reuters…

- Comandantul fortelor armate ale SUA in Afghanistan si-a exprimat ingrijorarea in privinta izbucnirii unui razboi civil haotic si violent in care sa se implice factiuni anti-talibane greu de tinut sub control care sa comita atrocitati, relateaza Washington Post.

- Statele Unite au lovit duminica militii sustinute de Iran la frontiera irakiano-siriana, omorand cel putin cinci persoane, potrivit unui ONG, ca raspuns la inmultirea atacurilor cu drone impotriva intereselor lor din Irak, noteaza AFP. "La ordinul presedintelui Biden, fortele militare ale Statelor Unite…