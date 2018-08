Pentagonul a aprobat înfiinţarea unui comandament militar în spaţiu Ministrul american al Apararii, Jim Mattis, s-a declarat marti "absolut" favorabil crearii unui nou comandament militar pentru spatiu, fara a merge totusi pana la a spune ca isi doreste forta spatiala despre care a vorbit Donald Trump. "Trebuie sa consideram spatiul ca un domeniu de lupta in dezvoltare si cu siguranta ca un comandament militar se numara printre lucrurile pe care putem crea", a declarat presei seful Pentagonului.



Presedintele american a dispus in mai crearea unei forte spatiale ca a sasea ramura a fortelor armate, alaturi de armata terestra, fortele aeriene, fortele… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol: rtv.net

