Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul NATO-Ucraina este un pas "semnificativ" pentru apropierea statului ucrainean de Alianta Nord-Atlantica, a declarat miercuri secretarul general al organizatiei, Jens Stoltenberg, la finalul summitului de la Vilnius.

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența va fi gazda unui exercițiu la scara larga in domeniul lichidarii consecințelor dezastrelor, in cadrul Proiectului EURO MED REACT. Astfel, in Republica Moldova urmeaza sa ajunga 147 de reprezentanți ai echipelor de salvatori din Letonia, Romania, Slovacia,…

- La o saptamana dupa ce o revolta eșuata a unui șef de mercenari i-a zdruncinat autoritatea, eforturile lui Vladimir Putin de a reafirmarea controlului sau prezinta fisuri, relateaza Bloomberg . Luptele interne s-au raspandit in cadrul instituției de securitate pe masura ce președintele rus a trecut…

- Investitorii urmaresc posibilele efectele secundare ale revoltei anulate din Rusia, iar unii se asteapta la o tendinta catre paradisuri sigure, cum ar fi obligatiunile guvernamentale americane si dolar, transmite Reuters.Mercenari rusi puternic inarmati condusi de Evgheni Prigojin, fost aliat…

- Viceministrul de Externe din Coreea de Nord, Im Chon Il, a declarat duminica, 25 iunie, la o zi dupa revolta Wagner din Rusia, ca susține orice decizie a conducerii de la Moscova pentru a face fața rebeliunii, relateaza Reuters, citand presa de stat nord-coreeana.Intr-o intalnire cu ambasadorul rus,…

- Fondatorul grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a anunțat ca militarii sai au primit ordin sa nu mai ia prizonieri in Ucraina și sa ucida toți soldații ucraineni in timpul luptelor. Lui Prigojin i s-a cerut sa comenteze o inregistrare audio postata pe 23 aprilie de canalul Telegram Wagner…

- Kremlinul a dezmintit din nou, vineri, orice intentie de a lansa o a doua campanie de mobilizare pentru a trimite barbati sa lupte in Ucraina, ca reactie la articole despre studenti convocati de armata, informeaza AFP, potrivit Agerpres."Nu sunt discutii la Kremlin cu privire la vreun nou val de…

- Exista acum o acalmie relativa pe linia de contact. Luptele sunt locale și sunt conduse in principal de unitați de artilerie, transmit forțele proruse. Cu toate acestea, in mai multe direcții, forțele armate ale Ucrainei incearca sa avanseze, ceea ce poate indica o schimbare de tactica, lucru care…