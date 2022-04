Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca prețul din acest an la carnea de miel este mai mare cu 30-40%, fața de anul trecut, nu se poate spune ca este un nivel in masura sa-i mulțumeasca pe crescatori. Și aceasta in condițiile in care costurile de producție s-au marit semnificativ, in special la porumb, și probabil vor mai crește.…

- Centrul Judetean de Coordonare si Conducere a Interventiei a oferit sprijin umanitar pentru 1.707 refugiati, dintre care 1.013 adulti si 694 copii, de la inceputul conflictului din Ucraina si pana in prezent, a anuntat miercuri Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu, printr-un comunicat…

- Andreea Esca și Alexandre Eram au fost dați in judecata Asociația Fondului Imobiliar, instituție a Primariei Capitalei. Cel mai probabil din cauza unor nereguli cadastrale ”moștenite” de la fostul proprietar. Vila pentru care instituția subordonata Primariei Capitalei a recurs la proces, este situata…

- 270 de refugiați din Ucraina au solicitat cazare in județul Vrancea Foto- Centrul de primire Refugiați din Focșani, amenajat la Centrul Școlar de Educație Incluziva ”Elena Doamna” din Focșani. Circa 270 de refugiați din Ucraina, în majoritate femei și copii au solicitat cazare…

- Muzeul ASTRA din Sibiu, cel mai mare muzeu in aer liber din Romania, a anuntat, luni, ca asigura cinci locuri de munca si un numar similar de locuri de cazare pentru refugiati ucrainieni care au lucrat in domeniul cultural, informeaza un comunicat de presa remis AGERPRES. Fii la curent cu…

- Gigantul din industria luxului Prada iși consolideaza activitatea in Romania, devenind actionar unic al fabricii Hipic Prod Impex de la Sibiu, odata cu preluarea pachetului de 20% de la antreprenoarea Andreea Sabau. Afacerile Hipic Prod Impex, care produce articole de voiaj si marochinarie, au scazut…

- O coliziune intre doua masini a avut loc duminica, 6 februarie, la iesirea din Porumbacu de Jos, in judetul Sibiu. Trei persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale la fata locului, doua dintre ele fiind transportate la spital.

- FOTO: Tanar din Alba, implicat intr-un accident rutier la Sibiu. Doua persoane transportate la spital Un șofer de 21 de ani, din județul Alba, a fost implicat duminica, in jurul orei 12.40, intr-un accident rutier pe raza județului Sibiu. Potrivit IPJ Sibiu in accidentul rutier sunt implicate doua…