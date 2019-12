Stiri pe aceeasi tema

- Luna decembrie a adus temperaturi neobișnuite pentru aceasta perioada, insa de astazi, vremea se racește. Valorile temperaturilor se mențin, insa, in continuare peste cele normale, insa in Revelion va fi frig.

- Sarbatorile de iarna sunt o reala bucurie pentru noi, insa o teroare pentru animalele de companie! Este sezonul in care sute de animale sunt pierdute, fug din curți, se smucesc din lese sau din brațele stapanilor și raman cu traume din cauza zgomotelor provocate de petarde. In ultimele zile s-a inmulțit…

- Șansele sa ninga de Craciun sunt mici, potrivit estimarilor realizate de meteorologi, care anunța temperaturi neobișnuit de ridicate pentru aceasta perioada. Mai mult de atat, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, vremea se va menține calda pana la sfarșitul anului.

- In semestrul I 2019, in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare turistica din Maramures au fost inregistrate 187.124 innoptari la turistii romani (88,6%) si 23.987 la turistii straini (11,4%). Capacitatea de cazare turistica in functiune a structurilor de primire turistica in semestrul…

- REVELION 2020 BAILE FELIX!!! Perioada: 28.12.2019-02.01.2020 Preturi de la 1850 lei/persoana/sejur 5 nopti Hotel Mures 2*– de la 1850 lei/ persoana/sejur 5 nopti Hotelul Mures este recomandat: – pentru raportul bun calitate-pret; – pentru sejururi de odihna si tratament; – pentru piscina exterioara…

- Cand vine vorba despre vacanta de Craciun, cei mai multi oameni se gandesc la statiunile de pe Valea Prahovei sau la pensiunile din Bucovina si Maramures! Dar nici sarbatorile la malul Marii Negre nu trebuie ignorate. Mai ales ca hotelierii de acolo constientizeaza faptul ca - pe timp de iarna - putina…

- Helen O'Brien, o britanica in varsta de 35 de ani, mama a doi copii, a disparut fara urma de pe 25 septembrie. Ea a fost vazuta ultima oara cand a fost in vizita la niște prieteni, in Cheshire, a notat 9News. Femeia trecuse printr-un șoc teribil anul trecut cand logodnicul ei a murit cu doua saptamani…