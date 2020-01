Un consilier local liberal din Bustuchin lanseaza acuzații grave la adresa primarului comunei, Ion Ciocea, dupa ce primaria i-a concesionat fiului cel mic al edilului local un teren de 400 de mp pentru o pensiune. Se intampla in august 2008, dar nici in prezent, dupa 11 ani și jumatate, pensiunea mezinului lui Ciocea nu a mai aparut in peisaj, in schimb terenul a ajuns sa fie utilizat, contra cost, de firma Moldocons Grup. Alesul local da de ințeles ca terenul concesionat i-ar fi produs sume mari de bani familiei Ciocea, primarul fiind acuzat ca a demolat caminul cultural, poziționat…