Pensionarul nervos de la conferința de presă a ministrului Muncii a fost amendat Pensionarul care a bruiat conferința de presa a Violetei Alexandru a fost amendat. Poliția Capitalei a anuntat ca a fost sesizata prin 112 ca un barbat recalcitrant tulbura ordinea și liniștea publica și ca nu l-a gasit pe acesta la fața locului, dar l-a identificat ulterior. „La fața locului au ajuns polițiști ai Secției 25 , insa la momentul sosirii nu a fost identificata nicio persoana recalcitranta in respectiva locație. Ulterior barbatul a fost identificat și sancționat contravențional conform prevederilor Legii nr 61 din 1991”, a anuntat Poliția Capitalei. O conferința de presa a Violetei… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

