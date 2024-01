Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala “Posta Romana” (CNPR) anunta suspendarea, incepand de azi, 12 ianuarie 2024, a serviciului Postmesager pentru materiale cu caracter politic, in urma informatiilor aparute in presa cu privire la implicarea operatorului postal in actiuni de distribuire a unor astfel de materiale. “In…

- Celor doua entitați publice li s-a cerut sa precizeze daca un astfel de serviciu este legal, avand in vedere ca e vorba de documente emise de autoritațile statului roman, asociate in mod direct cu propaganda unui partid politic. De asemenea, s-a solicitat conducerii Companiei Naționale „Poșta Romana”…

