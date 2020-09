Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea tuturor pensiilor cu 40% va saraci bugetul tarii, va saraci economia, va saraci pensionarii si va ingropa tara, avertizeaza reprezentantii Romanian Business Leaders (RBL), informeaza Agerpres. "Pandemia si criza economica globala au venit peste o Romanie care este bolnava cronic…

- Cresterea pensiilor cu 40%, votata astazi de Parlament, intr-un context in care criza COVID-19 ameninta sa duca singura deficitul Romaniei la 8% din PIB este foarte riscanta, arata un comunicat transmis de Confederatia Patronala Concordia.

- Fluctuația pensiilor de anul acesta: Prin ce emoții au trecut varstinicii, care au fost promisiunile politicienilor și ce s-a pus in fapt? Pensii 2020. Creșterea reala a pensiilor Pensionarii romani privesc neputincioși minciunile cum vin pe banda rulanta din partea politicienilor. Pensiile nu vor fi…

- Intrebata daca pensiile vor creste cu 14 la suta din septembrie, Violeta Alexandru a spus ca este vorba despre o "certitudine""Este o crestere pe care colegii mei din Ministerul Finantelor au fundamentat-o cu foarte multe calcule. Cresterea de 14 la suta este o certitudine", a declarat…

- Pensia minima crește de la 704 lei, cat este in prezent, la 800 de lei, dupa ce punctul de pensie va crește și el, de la 1 septembrie, de la 1.365 de lei, cat este acum, la 1.440 de lei, a anunțat, vineri, ministrul Finanțelor, Florin Cițu, noteaza Mediafax.„Avem majorarea punctului de pensie,…

- Pe 18 iunie, ICCJ a atacat la Curtea Constitutionala legea care stabileste un nou sistem de impozitare a pensiilor de serviciu. ICCJ ataca la Curtea Constitutionala legea prin care se taie pensiile speciale Magistratii ICCJ sustin ca legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, susține ca in septembrie pensiile și pensiile sociale vor crește, dar in funcție de incasarile la buget se va decide procentul.”Mesajul pe care vreau sa il transmit pensionarilor este ca acest Guvern este responsabil, va fi o creștere a pensiilor, vom anunța…

- CERERI SI SOLUTII… Trei mai organizatii de pensionari au cerut, marti, Guvernului sa respecte legislatia in vigoare, care prevede majorarea pensiilor cu 40% de la 1 septembrie si au avertizat ca, in caz contrar, vor actiona Executivul in instanta si vor organiza mitinguri de protest. Doua dintre solutiile…