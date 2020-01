Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP) arata intr-un raspuns oferit „Ziarului de Iasi" ca, in prezent, in judetul nostru exista 125 de pensionari, fosti judecatori sau procurori. Ex-magistratii beneficiaza de o pensie de serviciu stabilita prin Legea 303/2004, mai cunoscuta in spatiul public sub denumirea de „pensie speciala". E vorba de o indemnizatie calculata la 80- din ultimul salariu, inclusiv sporurile, si nu pe principiul contributivitatii (...)