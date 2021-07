Trei judecatori din cadrul Tribunalului Buzau au cerut Sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii eliberarea din functie prin pensionare, iar solicitarile au fost aprobate in sedinta de la sfarsitul lunii trecute. Este vorba despre Eugenia Pusca, presedintele Sectiei I Civile de la Tribunalul Buzau, si despre Angelica Miu, judecator in cadrul aceleasi sectii. In cazul celor doua judecatoare, 14 iulie a fost ultima zi de activitate. Peste doua saptamani, un alt judecator de la Tribunalul Buzau urmeaza sa se pensioneze. Este vorba despre Daniela Nicoleta Ridichie, de la Sectia…