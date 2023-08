Stiri pe aceeasi tema

- Se circula cu dificultate pe DN 7C Transfagarașan, duminica, 13 august. Coloana de mașini are o lungime de cel puțin cinci km pe sensul de urcare spre Cota 2000, Balea Lac. Traficul rutier se desfașoara cu dificultate din cauza numarului insuficient de locuri de parcare. Citește și Salvamontiștii au…

- GRAV… Un caz revoltator s-a petrecut in aceste zile in satul Budu Cantemir, comuna Stanilești, unde doi indivizi de 29 și, respectiv, 30 de ani, unul din Tecuci, altul din Iași, și-au pus in aplicare o șarlatanie extrem de ingenioasa! Mai exact, ademenindu-i cu niște produse alimentare pe varstnicii…

- Aglomerație infernala la ieșirea din țara. Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II este aglomerat, joi, pe sensul de iesire din tara, unde sute de masini stau in coloana pe autostrada, iar timpul de asteptare pentru trecere este de minimum 80 de minute.

- Un tanar in varsta de 18 ani din comuna Puscasi este cercetat de politisti dupa ce a fost prins in stare de ebrietate la volanul masinii pe care a furat-o de la tatal sau, el avand si permisul de conducere suspendat.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, tanarul…

- CE CONȚIN PACHETELE CU ALIMENTE GRATUITE PENTRU PERSOANELE DEFAVORIZATE5 kilograme de faina4 kilograme de malai800 de grame de paste fainoase4 litri de ulei2 kilograme de zahar4 kilograme de orez5 conserve de carne de vita3 conserve din carne de porc5 cutii de pate din ficat de porc2 borcane de compot…

- Carduri pentru alimente și mese calde 2023: Cand va intra noua tranșa pentru pensionari și persoanele vulnerabile Carduri pentru alimente și mese calde 2023: Cand va intra noua tranșa pentru pensionari și persoanele vulnerabile Marcel Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a transmis…

- Femeile asigurate și neasigurate vor face mamografie digitala gratuita cu dubla citire in cadrul proiectului „ONCOFEM – Fii responsabila de sanatatea ta! Prevenție, depistare, diagnostic și tratament precoce al cancerului de san”, derulat de IRO Iași impreuna cu Fundația Enable in 12 județe din nord-estul…

- Scandal mare intr-o comuna din județul Vaslui intre primar și localnici. Totul a pornit dupa ce primarul Gabișor Tofan a decis sa construiasca un parc intr-un vechi cimitir.Autoritațile locale susțin ca cimitirul era oricum vechi, inchis și prisosea, iar in locul aflat in proximitatea bisericii, ar…