Pensiile vor fi majorate cu 10% de la 1 iulie. De ce este o masura periculoasa

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii din diaspora sunt asteptati la un protest in 10 august, pentru a opri abuzurile puterii politice de la Bucuresti. Putere care insa, se grabeste, asa ca s-ar putea ca intr-o luna si jumatate, Romania sa arate cu totul atfel, motiv pentru care Mihai Sora face acest apel catre romanii din afara:…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a planificat in iunie 2018 imprumuturi de la bancile comerciale de 3,635 miliarde de lei, din care 3,2 miliarde de lei prin licitatii de obligatiuni de stat si certificate de trezorerie, la care se poate adauga suma de 435 de milioane de lei prin sesiuni suplimentare…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, urmeaza sa transmita Dumei de Stat, Camera inferioara a Parlamentului rus, o propunere pentru postul de prim-ministru imediat dupa ceremonia de investitura pentru un nou mandat, programata luni. "Guvernul cedeaza puterile sefului de stat reales. Din acest…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la multe din creditele in lei, continua sa creasca, inregistrand azi o urcare de 2% fata de cotatia de joi. Indicele a ajuns, vineri, la nivelul de 2,54%, un nou record al ultimilor patru ani, arata datele publicate de Banca…

- Ambasadorul Israelului la Bucuresti, Tamar Samash, a confirmat ca presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si premierul Viorica Dancila au fost invitati la Tel Aviv pentru a se intalni cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu. "El merge in Israel (Liviu Dragnea - n.red.) si merge…

- Grupul de State impotriva Coruptiei a publicat, miercuri dimineata, raportul privind Justitia din Romania, in care isi exprima serioase ingrijorari asupra modificarilor aduse Legilor Justitiei, cat si asupra amendamentelor aflate in lucru pentru modificarea legislatiei penale. Astfel, GRECO…

- Trump si-a anulat prima vizita in America Latina, la sugestia noului sau consilier pe probleme de securitate nationala John Bolton. Acesta l-a sfatuit pe presedintele american sa-si anuleze vizita in America de Sud prevazuta saptamana aceasta, din cauza crizei in curs in Siria, relateaza The Associated…

- Premierul Viorica Dancila le-a cerut ministrilor, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, sa iasa public si sa explice situatia platii salariilor in avans. "Asa cum stiti, am decis sa platim salariile inainte de Paste si Ministerul Finantelor a creat cadrul legal in acest sens. Am vazut…