Pensiile uriase pe care le incaseaza Mitica Dragomir, Petre Roman si Anghel Iordanescu, candidatii lui Firea la Consiliul General al Capitalei

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii bucuresteni efectueaza, miercuri, perchezitii in Bucuresti si in judetele Ilfov si Calarasi intr-un dosar in care mai multe persoane sunt suspectate de evaziune fiscala cu haine si produse cosmetice. Potrivit unui comunicat al DGPMB, miercuri dimineata, Serviciul Investigare a Criminalitatii…

- „M-am consultat cu colegii mei de la București. Știu la ce faceți referire. E un lucru foarte bun faptul ca domnul președinte Marcel Ciolacu ne-a dat mana libera și la București și in țara sa decidem cine sa fie colegii care sa ne reprezinte. M-am consultat cu colegii de la București, conducerea naționala…

- Mihai Bizu, unul dintre cei mai cunoscuti dezvoltatori imobiliari din Bucuresti si judetul Ilfov, a fost arestat, sambata, 15 august, dupa ce ce a incercat sa-si ucida sotia, pe care ulterior a violat-o.

- Mario Iorgulescu (25 ani) se afla in Italia, unde a plecat pentru a fi tratat in urma accidentului. Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul București au dispus trimiterea in judecata a fiului presedintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, Mario Iorgulescu, pentru savarșirea acțiunilor de omor și…

- Mario Iorgulescu, fiul presedintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti pentru savarsirea infractiunilor de omor si conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau...

- Politisti de la Directia de Investigare a Criminalitatii Economice, impreuna cu procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, efectueaza miercuri dimineata 14 perchezitii in Bucuresti, Ilfov, Olt si Dambovita, la domiciliile unor persoane banuite de inselaciune, spalare de bani,…

- Mai mulți parinți din Calarași cer autoritaților sa redeschida gradinițele din oraș in cel mai scurt timp. Solicitarea a fost postata mai intai pe rețelele de socializare, iar numarul susținatorilor acestei idei crește de la o zi la alta. Pentru inceput, mai multe persoane active colecteaza și semnaturi…