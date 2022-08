Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat joi, 25 august, la Antena 3, ca majorarea pensiilor in funcție de rata inflației va avea loc de la 1 ianuarie 2023, dar ca rata inflației luata in calcul va fi cea din 2021, care era mult mai mica decat cea de acum, care este de 15,1%.„Chestiunea este un pic mai complicata din punct de vedere tehnic, dar noi vom face mai mult decat spune legea. Și aici, cand se va lua decizia in coaliție, este atributul liderilor coaliției sa anunțe. Eu va spun doar legal. Daca ar fi sa dam doar rata inflației, rata inflației pentru anul 2022 o sa o cunoaștem abia la…