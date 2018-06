Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții militarilor, polițiștilor și angajaților din penitenciare se opun și cer o dezbatere reala. Potrivit unui comunicat transmis de Federația Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor, plenul Camerei Deputatilor are, azi 20 iunie 2018, la pozitia 42 pe ordinea de zi, Proiectul…

- Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP) sustine ca, miercuri, pe ordinea de zi a Camerei Deputatilor se afla un proiect de lege privind modificarea pensiilor de serviciu. In cazul in care acesta s-ar aproba, pensiile militare ar fi reduse cu 30%. "Reprezentantii…

- Potrivit unui comunicat remis de Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor FSANP , Plenul Camerei Deputatilor are azi, la pozitia 42 pe ordinea de zi, Proiectul de Lege pentru aprobarea OUG 59 2017, privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul pensiilor…

- Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor anunta ca a depus o plangere penala impotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader, pe motiv ca acesta ar fi comis abuz in serviciu si ar fi restrictionat dreptul de reprezentare sindicala. Federatia Sindicatelor din Administratia…

- Statul roman datoreaza peste 10,5 milioane de euro angajatilor din penitenciare, pentru cele mai mult de 1,5 milioane de ore suplimentare nerecuperate si neplatite in ultimii 3 ani, anunta, marti, Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP).

- Presedintele Klaus Ioahnnis a spus miercuri ca nu va promulga Legea referendumului in forma in care i-a fost trimisa, avand nemultumiri in legatura cu aceasta. Seful statului a precizat ca va cere si punctul de vedere al Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR). “Asa cum a ajuns acum la mine nu va fi…

- Proiectul Legii pensiilor ar putea fi transmis Parlamentului in aceasta sesiune si apoi sa stea o luna in dezbatere publica, a declarat, miercuri seara, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, citata de Agerpres. "Eu sper că în această sesiune parlamentară o transmitem Parlamentului…

- Prin acest proiect de lege, PSD il scoate practic din procedura organizarii unui referendum de revizuire a Constituției pe președintele Romaniei, intrucat pana acum Parlamentul elabora cate un proiect separat de lege de fiecare data cand se organiza un astfel de referendum, pe care președintele il promulga…