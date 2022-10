Actuala lidera a Camerei Comunelor, Penny Mordaunt, si-a anuntat vineri candidatura pentru a deveni prim-ministru al Regatului Unit in urma demisiei lui Liz Truss, relateaza AFP si Reuters. ”Candidez pentru a fi sefa Partidului Conservator si premierul vostru, pentru a uni tara noastra, pentru a ne realiza angajamentele si a castiga urmatoarele alegeri legislative”, a scris pe reteaua de socializare Penny Mordaunt, deputata in varsta de 49 de ani. Ministru al Apararii si al Comertului International in guvernul Theresei May, ea a fost pe pozitia a treia in ultimele alegeri interne din cadrul formatiunii…