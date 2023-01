Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a ieșit de doar cateva zile din inchisoare și se afla in zona Pieței Mihai Viteazul din Arad. El a ajutat o femeie cu doi copii sa urce scarile unui magazin și i-a furat telefonul. „In data de 29 ianuarie, in jurul orei 19 00, in urma unui apel 112, o femeie sesiza […] The post [VIDEO] A ajutat…

- Un accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp pe strada Andrei Mureșanu la colț cu strada Augustin Doinaș. In evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme și a rezultat o victima, un barbat de 43 de ani, care este conștient și neincarcerat. La fața locului a fost solicitat un echipaj…

- Un accident de circulație a avut loc astazi, la Podgoria: un autoturism a intrat intr-un tramvai. „In ziua de 11 ianuarie a.c., in jurul orei 11,40, polițiștii Biroului Rutier au fost sesizați despre un eveniment rutier. O femeie de 32 de ani, din Arad, in timp ce conducea un autoturism pe Bd. Revoluției,…

- Cristiano Ronaldo ar putea incasa suma uluitoare de 400 de milioane de euro, in Arabia Saudita, a declarat o sursa apropiata noului sau club pentru AFP. Oficialii din Golf vor ca starul lusitan sa promoveze Campionatul Mondial din 2030, atunci cand se pregateste o premiera mondiala. Cristiano Ronaldo…

- Diana Șoșoaca tace și face. Partidul SOS Romania are filiala și la Arad. Organizația aradeana numara deja zeci de membri numai in municipiul Arad și se organizeaza in județ, unde a inceput sa iși inființeze organizații locale. Printre membrii acestei formațiuni politice se afla mulți tineri, nemulțumiți…

- Expo Timișoara Internațional in parteneriat cu Camera de Comerț, Industrie si Agricultura Timiș readuc in atenția publicului cea de-a 25-a ediție a Ezoteric Fest. Evenimentul se va desfașura la Centrul Regional de Afaceri, in perioada 09-11.12.2022. Vor participa peste 70 de expozanți și conferențiari…

- Neințelegerile dintre liberalii Calin Bibarț, primar al Aradului și Iustin Cionca, președinte al Consiliului Județean Arad par a fi ajuns intr-o alta etapa. Municipalitatea este pusa de catre CJA in situația de a finanța, pentru prima data, Spitalul Județean aflat in subordinea Consiliului Județean.…

- Un pas nu exista decat daca este vazut sau auzit. Un om este o poveste iar o poveste poate fi uneori despre un om. Arta capata multiple valențe, in abordarea ei. Poate fi un punct de plecare pentru o existența non liniara, o terapie in adevaratul sens al cuvantului. „Regizorul Copel Moscu vede dincolo…