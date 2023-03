Penalty-ul lui Hermannstadt cu Rapid, anulat de VAR » Verdictul specialistului contactat de GSP

Stiri pe aceeasi tema

- „Centralul” Andrei Chivulete a avut un final complicat de prima repriza in Rapid - Chindia, la scorul de 0-0. Rapid și Chindia au oferit o prima repriza mai mult decat agreabila, un ritm alerg și ocazii la ambele porți. Minutele de prelungire au adus și doua faze controversate. Rapid a cerut penalty…

- Verdictul specialistului pentru cea mai controversata faza din Liverpool – Real Madrid 2-5. In minutul 53, Istvan Kovacs a decis ca duelul dintre Carvajal si Darwin Nunez a fost unul regulamentar. Arbitrul roman a considerat nu se impunea sa acorde penalty. Mai mult, nici cei din camera VAR nu au reactionat,…

- Partidele vor fi transmise in direct de DIGI SPORT, PRIMA SPORT și ORANGE SPORT. Vineri, 17 februarie Ora 17.00 FC Chindia Targoviște – Universitatea Cluj Ora 20.00 CS Mioveni – FC Rapid 1923 Sambata, 18 februarie Ora 14.30 FC Hermannstadt – UTA Arad Ora 20.00 Farul Constanța – Petrolul Ploiești Duminica,…

- Meciul dintre U Cluj și Rapid, de vineri, 27 ianuarie, a fost macat de gafa din minutul 66, cand centralul Marian Barbu nu a dat penalty. Brigada VAR, Radu Petrescu și Vlad Barleanu, a confirmat decizia arbitrului.In minutul 66, la duelul dintre mijlocașul Razvan Onea și Dorinel Oancea, ultimul a intrat…

- Danut Coman s-a intors in functia de presedinte al clubului AFC Hermannstadt, informeaza pagina oficiala de Facebook a sibienilor. Omul de fotbal de 43 de ani plecase de la Hermannstadt in luna august a anului trecut in urma problemelor financiare cu care se confrunta echipa. Interesant este ca nici…

- Antrenorul echipei FC Hermannstadt, Marius Maldarasanu, a declarat ca echipa sa nu digera foarte bine infrangerea suferita in fata FCSB, duminica seara, si a sfatuit presa sa tina cont de punctele cu care clubul sibian a fost sanctionat, scrie news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat programul etapei #23 din Superliga, a doua din noul an. Runda debuteaza cu un duel de tradiție, intre U Cluj și Rapid. CS Universitatea Craiova va primi vizita celor de la Hermannstadt, CFR Cluj se va deplasa pe terenul Voluntariului, in timp ce FCSB și Farul se…

- Marius Maldarașanu (47 de ani), antrenorul lui Hermannstadt, s-a declarat surprins de vestea depunctarii clubului, dar este optimist ca TAS va anula decizia Federației: „Patronul mi-a spus ca se rezolva in maximum o luna”. CONTEXT:Hermannstadt, care incheiase etapa 21 pe locul 6 in Superliga, a fost…