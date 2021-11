Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Porumboiu ii contrazice pe Ion Craciunescu și pe Cristi Balaj, in legatura cu faza penalty-ului din FCU Craiova - FCSB, scor 0-1. CONTEXT: In minutul 61 al disputei de pe „Ion Oblemenco”, Valentin Crețu, fundașul dreapta al FCSB-ului, a cazut in careu in urma unui duel cu Bradley Diallo, stoperul…

- Valentin Crețu a vorbit despre penalty-ul controversat al meciului U Craiova 1948 – FCSB. In minutul 61 al partidei, fundașul dreapta a cazut in careu in urma unui duel cu Bradley Diallo, de la adversar. Arbitrul central Iulian Calin a lasat inițial jocul sa continue, dar a indicat punctul cu var,…

- FCU Craiova - FCSB 0-1 | Adrian Mutu, antrenorul oltenilor, a pus la zid brigada de arbitraj. Toate detaliile despre FCU Craiova - FCSB, AICI! „Tactic, am stat bine. In afara de șutul lui Cordea din prima repriza, FCSB nu a ajuns la poarta. Iar a fost acordat contra noastra foarte ușor un penalty. Arbitrajul…

- FCU Craiova - FCSB | In minutul 61, roș-albaștrii au deschis scorul din penalty. Toate detaliile despre FCU Craiova - FCSB, AICI! Valentin Crețu, fundașul dreapta al FCSB-ului, a cazut in careu in urma unui duel cu Bradley Diallo, stoperul oltenilor. „Centralul” Iulian Calin a lasat inițial jocul sa…

- FCV Farul a obtinut un nou rezultat pozitiv in actuala editie a Ligii I la fotbal. Formatia antrenata de Gheorghe Hagi a terminat la egalitate, scor 1-1 (0-0), partida cu FC U Craiova 1948, disputata in deplasare, in cadrul etapei a saptea. „Marinarii” ar fi meritat mult mai mult dupa aspectul partidei…

- FC Argeș - CFR Cluj | In minutul 36, campioana Romaniei ar fi trebuit sa beneficieze de o lovitura de la 11 metri. Toate detaliile despre FC Argeș - CFR Cluj, AICI! Ciprian Deac a exeutat scurt un corner, pana la Adrian Paun, care a intors la „decarul” oaspeților. Deac a centrat pana la Denis Ciobotariu,…

- UTA a invins-o pe CSU Craiova, scor 1-0, in runda #5 din Liga 1. Nicușor Bancu, fundașul oltenilor, a rabufnit la final! Toate detaliile despre CSU Craiova - UTA, AICI! „Trebuie sa-mi repar dintele acum, dupa intrarea lui Roger. M-a lovit cu cotul! Am dinții facuți praf, și arbitrul imi spune ca protejeaza…