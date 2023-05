Pelicula How to Have Sex a câştigat Un Certain Regard la Cannes Filmul cu titlul provocator ''How to Have Sex'', despre trei trei adolescente britanice care pleaca intr-o vacanta cu scopul de a consuma alcool, a merge in cluburi si a avea intalniri romantice, a castigat vineri principalul premiu in sectiunea ''Un Certain Regard'' din cadrul Festivalului de Film de la Cannes, informeaza Reuters. Ceremonia de premiere a intampinat un mic obstacol: regizoarea Molly Manning Walker nu s-a aflat in sala in momentul anuntului premiului pentru filmul ei de debut. Cineasta se intorcea din Italia, iar drumul de la aeroport a durat mai mult decat era prevazut. Presedintele… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autobuzul care transporta 45 de copii de la scoala primara din Exford efectua un viraj la dreapta in momentul in care camionul a intrat in plin in el, provocand rasturnarea acestuia, relateaza The Guardian .Se pare ca soferul autobuzului a vazut camionul apropiindu-se de el din spate si a incercat…

- In timpul unui interviu pentru noul sau film „Nuclear Now”, in care Oliver Stone incearca sa demonstreze ca energia nucleara, și nu cea eoliana sau solara, ne poate salva de la dezastrul crizei climatice, faimosul regizor american spune ca „Putin este un lider foarte bun pentru țara lui și oamenii il…

- Comedia "Haita de actiune", cu Antonia, Anca Dumitra si Matei Dima in rolurile principale, a debutat pe primul loc la box office-ul romanesc de weekend, cu incasari de peste 3 milioane de lei. "Haita de actiune", in regia lui Vlad Dobrogeanu, a fost vazut in cinematografe in weekendul de lansare de…

- Nu te-ai fi așteptat insa Selly, pe numele sau Andrei Șelaru are de recuperat de la stat circa 100.000, bani promiși, finanțare aprobata cu ștampila pentru primul film in care a fost investitor, ”5 Gang: Un altfel de Craciun” (2019). Film lansat in 2019, in regia lui Matei Dima, ce s-a mențiunt mult…

- S-au aflat caștigatorii ravnitelor statuete la gala Oscarurilor din acest an. Filmul „Everything Everywhere All at Once” este, in mod categoric, marele caștigator al celei de-a 95-a gale de decernare a premiilor Oscar. Pelicula a obținut nu mai puțin de șapte trofee, inclusiv la categoria „cel mai bun…

- Michelle Yeoh a obținut Oscarul pentru cea mai buna actrița in rol principal pentru rolul ei din filmul științifico-fantastic de acțiune „Everything Everywhere All at Once”, la cea de-a 95-a ediție a premiilor Academiei Americane de Film, relateaza The Guardian, CNN și BBC.Dupa ce a intrat in istorie,…

- Filmul despre evenimentele de la 4 martie 1977, „Mai presus de orice“, nu a primit acordul spre a fi difuzat din cauza „imaginilor prea dure“. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…