Stiri pe aceeasi tema

- "L"Evenement", regizat de cineasta franceza Audrey Diwan, a castigat sambata seara trofeul Leul de Aur al celei de-a 78-a editii a Festivalului de Film de la Venetia, unde Romania a fost reprezentata de trei productii, in diverse sectiuni, iar lungmetrajul "Imaculat" a fost desemnat cel mai bun debut.…

- Pelicula Fiesta, eveniment-experiența in premiera la cea de-a șasea ediție a Pelicula, singurul festival de film și cultura ibero-americana din Romania va avea loc pe 11 și 12 septembrie, intre orele 17:00...

- Timp de zece zile, in perioada 2-11 august 2021, 22 de voluntari și 46 de copii au avut parte de o experiența inedita in cadrul “Festivalului de Creație și Recreație” din comuna Brebu. Organizatorii cred ca este doar prima fila a unei frumoase povești...

- Muzica veche, dansurile renascentiste și meșteșugurile pun stapanire pe burgul Bistriței, incepand de maine, 6 august. Incepe Festivalul Artelor Vechi. Ce nu aveți voie sa ratați din program: Maine incepe Festivalului de Arte Vechi la Bistrița. Evenimentul este realizat de Asociația Culturala Bistrița…

- Muzica veche, dansurile renascentiste, meșteșugurile pun stapanire pe burgul Bistriței, in perioada 6 – 8 august. Este timpul Festivalului de arte vechi, un eveniment realizat de Asociația Culturala Bistrița Medievala, in parteneriat cu Asociația Produs in Bistrița-Nasaud, Complexul Muzeal Bistrița-Nasaud,…

- Primarul municipiului Sighisoara, Ioan-Iulian Sirbu, a anuntat, duminica, faptul ca Muzeul de Istorie din localitate a inceput documentarea unor povesti reale din istoria Cetatii Medievale si a orasului, pentru a fi puse in scena la viitoarele editii ale Festivalului "Sighisoara Medievala" in asa fel…

- Finalul lunii iulie aduce in Iulius Town muzica buna, mancaruri sofisticate și multe zambete. Astfel, joi, va va incanta trupa R.U.A., vineri puteți intra in atmosfera „Magnetic Festival”, iar in weekend puteți savura mancaruri delicioase, bauturi refreshing și puteți petrece serile de vara in ritmuri…

- Un maraton de vaccinare anti-COVID-19 va fi organizat la sfarsitul acestei saptamani in orasul Intorsura Buzaului, in cadrul festivalului de muzica pop-rock Intorsura Fest. Formatia Phoenix se numara printre invitatii speciali ai festivalului, care se va desfasura in zilele de 26 si 27 iunie…