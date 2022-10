Pelerinajul la Sfânta Parascheva continuă: Programul de sâmbătă și duminică! Pelerinajul la Sfanta Parascheva de la Iași continua. Programul de sambata și duminica include slujbe dedicate Cuvioasei Parascheva. Pelerinajul la Sfanta Cuvioasa Parascheva a inceput la Iași sambata, 8 octombrie, cand racla cu Sfintele Moaște a fost scoasa din Catedrala Mitropolitana și depusa in baldachinul special amenajat. Acolo a ramas pana sambata, 15 octombrie. La sarbatoarea Sfintei Parascheva au fost aduse in Iași și moaștele Sfantului Paisie de la Neamț. Sfantul Paisie (Velicicovschi) de la Neamt este omagiat anul acesta in toata Patriarhia Romana, intrucat se implinesc 300 de ani… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

