- Pelerinajul de hramul Sfintei Parascheva, de la Iași, din acest an, va fi cu reguli noi pentru toata lumea. Iar o serie de evenimente devenite tradiționale la mijlocul lui octombrie au fost anulate. Detalii are Vlad Arhire de la TVR Iași.

- Premierul Ludovic Orban sustine ca nu este de acord cu propuneri de genul celei facute de presedintele Consiliului Judetean Harghita, conform careia copiii mici ar trebui sa nu poarte masca în unitatile de învatamânt. ”Nu vad de ce trebuie sa existe unii care sa instige la nerespectarea…

- Sarbatorile Iasului din acest an nu vor mai gazdui spectacole in cartiere si nici marele concert din 15 octombrie. Primarul Mihai Chirica a mai spus ca numarul de targuri va fi diminuat considerabil fata de anii precedenti, si se va renunta la sarbatoare vinului. In schimb, va fi pastrat Targul de Blanuri:…

- Pentru desfașurarea in bune condiții a turneului de la Roland Garros vor fi puse in aplicare reguli stricte de protecție in contextul pandemiei de coronavirus. Una dintre condițiile pentru care un sportiv sa poata intra pe teren este prezentarea a doua teste negative pentru Covid-19. Conform L’Equipe,…

- Festivalul Filmului Francez, editia a 24-a, se va desfasura in 11 orase din Romania, atat la interior, cat si in aer liber, in perioada 23 septembrie - 4 octombrie. Potrivit unui comunicat al Institutului Francez transmis AGERPRES, evenimentul se va desfasura: * la Bucuresti,…

- CTP Iași are planificate zilnic 94 de autobuze iar numarul de tramvaie a fost suplimentat cu cinci unitați, pe traseele 6, 9 și 11, asigurandu-se un total de 45 de tramvaie. Totodata, a fost suplimentat cu un autobuz numarul unitaților de pe traseul 28. Pentru deblocarea a doua autobuze s-a decis desființarea…

- AN SCOLAR 2020-2021. "Noi vrem sa se inceapa un an scolar normal, fata in fata, cu un copil care sa mearga la scoala, dar daca acum o saptamana specificam ca, din cele 3.200 de localitati, 2.826 erau intr-o zona verde si atunci puteam merge la scoala cu toti copiii, trebuie sa gestionam mersul la…

