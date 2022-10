Stiri pe aceeasi tema

- In ultima saptamana, 260.000 de oameni au ajuns sa se inchine la la racla cu moastele Sfintei Parascheva. Pelerinajul la Sfanta Parascheva s-a incheiat duminica dimineata, cand racla cu sfintele moaste a fost readusa in Catedrala Mitropolitana. Incepand din 8 octombrie, cand a inceput pelerinajul, si…

- Reporterii „Ziarului de Iasi" care au petrecut o buna parte din ziua de ieri ascultand povestile pelerinilor ce au venit din toata Romania sa se inchine la moastele Sfintei Parascheva si ale Sfantului Paisie de la Neamt au surprins o imagine deosebita: unul dintre cadrele medicale de la SMURD, dintre…

- Pelerinajul la raclele cu moastele Sfintei Parascheva si Sfantului Paisie de la Neamt a continuat cu un flux constant de pelerini si pe parcursul zilei de ieri, in ciuda faptului ca organizatorii estimau ca varfurile vor fi in weekenduri (8-9 octombrie, 15-16 octombrie) si in zilele de 13 si 14 octombrie,…

- Daca in aceasta dimineata randul de pelerini nu iesea din curtea interioara a Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, acum acesta masoara macar un kilometru pe strazile care coboara spre Bahlui. Un grup de femei venite din Vrancea pentru prima data la Sf. Parascheva au spus pentru "Ziarul de Iasi" ca nu…

- 20.000 de persoane au participat duminica, 9 octombrie, la procesiunea Calea Sfinților, unde racla cu moaștele Sfintei Parascheva a fost scoasa pe poarta Mitropoliei și purtata in brațe de preoți pe strazile orașului. Numarul este aproape dublu fața de ultima data cand a fost organizata procesiunea…

- In ciuda vremii innourate si a stropilor de ploaie, cateva sute de ieseni s-au strans cu jumatate de ora mai devreme pentru a participa la pelerinajul "Calea Sfintilor". Raclele cu moastele Sfintei Parascheva si a Sfantului Paisie de la Neamt au fost luate din baldachin si purtate de catre preoti pe…

- La primele ore ale dimineții, sambata, 8 octombrie 2022, soborul de slujitori ai Catedralei Mitropolitane ieșene, avandu-l in frunte pe Inaltpreasfințitul Parinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, au inalțat rugaciuni și au participat la procesiunea cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva…

- De peste 30 de ani, Sarbatorile Iasului transforma orasul nostru intr-un loc al bucuriei, emotiei si sperantei. In fiecare toamna, in prima jumatate a lunii octombrie zecile de mii de pelerini si turisti din intreaga tara, dar si din strainatate care vin in Capitala Moldovei, precum si iesenii care…