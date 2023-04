Stiri pe aceeasi tema

- Mii de credinciosi profita de minivacanta de 1 Mai pentru a merge in pelerinaj la Manastirea Pantocrator din Teleorman. Sunt credinciosi care au venit din toate colturile tarii in mod special pentru aceste pelerinaj, care se desfasoara in localitatea Draganesti-Vlasca din Teleorman. Pentru prima data…

- Moaștele Sfantului Apostol Toma au fost aduse la Manastirea Pantocrator din Teleorman, iar credincioșii au venit in numar mare pentru a se ruga. In 1000 de ani, este pentru a doua oara cand moaștele Sfantului parasesc insula Patmos, din Grecia, in urma cu zece ani, acestea fiind duse in Cipru. Sfantul…

- Eveniment Pelerinaj in Teleorman, la hramul Manastirii Pantocrator aprilie 21, 2023 09:18 In perioada 28 aprilie – 2 mai, Manastirea Pantocrator din Draganești Vlașca iși serbeaza hramul, ocazie cu care mai multe fragmente de cinstite moaște și o icoana a Maicii Domnului din Grecia vor fi aduse in…

- Bistrițenii au ieșit din nou asta-seara in strada, pentru a participa, ca in fiecare an, la slujba de Inviere. Bisericile au fost neincapatoare, iar bistrițenii au umplut intersecțiile și trotuarele din preajma bisericilor. Slujba religioasa emoționanta, și in curtea Spitalului Județean de Urgența,…

- In acest an, un nou capitol din Biblie a fost descoperit folosind tehnologia luminii ultraviolete. Gregory Kesssel de la Academia de Științe din Austria a publicat un studiu in revista New Testament Studies, prezentand aceasta descoperire neobișnuita. Acest capitol pierdut reprezinta o interpretare…

- Saptamana mantuitoarelor Patimiri ale Domnului nostru Iisus Hristos a debutat pentru o serie de deținuți ai Penitenciarului Aiud (clasificați la regim „inchis”) cu un pelerinaj la Manastirea Rameț. e The post Deținuti sin Penitenciarul Aiud, in pelerinaj la Manastirea Rameț first appeared on aiudinfo.ro…

- Sute de credinciosi si un alai de preoti au luat parte la procesiunea religioasa inchinata sarbatorii Floriilor, la Galati. Cu icoane, flori si ramuri de salcie in maini, pelerinii au reprodus drumul lui Iisus Hristos catre Ierusalim.

- Elevii clasei a V-a A de la Liceu Teoretic Carei, coordonați de prof.Carmen Dindelegan, au avut o acțiune de voluntariat la Centrul de varsnici CIAS Alexandru. Milostenia creștina este de doua feluri: trupeasca, adica materiala, și sufleteasca, adica duhovniceasca. Ambele milostenii izvorasc din dragostea…