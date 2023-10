■ peste 180.000 de persoane s-au perindat la racla Cuvioasei Paracheva la Iași ■ trenurile care merg catre Iași au fost suplimentate intre 12 și 15 octombrie n In fiecare an, la jumatatea lunii octombrie, sute de mii de pelerini merg la Iasi sa o cinsteasca pe Sfanta Cuvioasa Parascheva. Pelerinajul a inceput de sambata, […] Articolul Pelerinaj la Cuvioasa Parascheva, sfanta celor ce sunt in nevoi apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman .