Pele a fost externat după aproape o lună. Fostul fotbalist va face chimioterapie Fostul fotbalist brazilian Pele a anuntat ca a fost externat din spitalul in care in urma cu aproape o luna a fost operat pentru o tumora pe colon. „Cand calea este dificila, bucura-te de fiecare pas al calatoriei. Concentreaza-te asupra fericirii tale. Este adevarat ca nu mai pot sari, dar in ultimele zile am fost cu pumnul in aer de mai multe ori decat de obicei. Sunt foarte fericit ca sunt inapoi acasa. Ii multumesc intregii echipe de la spitalul Albert Einstein, care mi-a facut sederea placuta. Va multumesc voua tuturor, celor care de departe mi-ati facut viata completa cu atat de multe mesaje… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

