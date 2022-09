Stiri pe aceeasi tema

- Pe cale sa arunce in aer intreaga lume, pentru ambițiile sale, Vladimir Putin a comis, cum bine spune, intr-o postare pe rețelele de socializare, scriitorul Nichita Danilov, „a doua sa greșeala capitala”. Și voi incepe aceasta nota chiar cu cuvintele scriitorului ieșean, pentru ca ele sintetizeaza…

- Lituania a anunțat ca ridica nivelul de alerta al armatei sale ca urmare a anunțului privind mobilizarea rezerviștilor din Rusia, potrivit Reuters. Lituania a ridicat nivelul de alerta al forței de reacție rapida a armatei sale „pentru a preveni orice provocari din partea Rusiei”, a declarat miercuri…

- Suntem in ziua cu numarul 191 a razboiului pornit de Vladimir Putin in Ucraina. O echipa de experți ai agenției nucleare a ONU a ramas la centrala nucleara Zaporojie, deținuta de Rusia, dupa ce Șeful AIEA, Rafael Grossi, a parasit centrala nucleara joi seara. Rusia și China au lansat joi exerciții militare…

- Președintele rus Vladimir Putin a semnat sambata un decret care introduce beneficii financiare pentru persoanele care parasesc teritoriul ucrainean pentru a veni in Rusia, transmite Reuters . Decretul, publicat pe un portal guvernamental, include și pensionarii, femeile insarcinate și persoanele cu…

- Marți, 9 august, Kremlinul a amenintat s„ ”demilitarizeze” viitoarea uzina turca pentru fabricarea de drone Bayraktar daca aceasta va fi construita in Ucraina, la o zi dupa ce ambasadorul ucrainean la Ankara, Vasili Bodnar, anuntase intr-un interviu pentru RBC.ua ca producatorul dronei turcesti Bayraktar…

- Grupul rus Gazprom a anuntat luni ca va opri, pentru mentenanta, o alta turbina din cadrul gazoductului Nord Stream 1, ceea ce inseamna o noua reducere drastica a livrarilor de gaze rusesti spre Europa, informeaza Reuters si AFP. Gazprom a precizat ca, incepand de miercuri, livrarile de gaze via Nord…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, le-a ordonat generalilor sa acorde prioritate distrugerii rachetelor cu raza lunga de actiune si a armelor de artilerie ale Ucrainei, dupa ce armele furnizate de Occident au fost folosite pentru a lovi liniile de aprovizionare ruse. De asemenea, Rusia se teme…

- „Moldova este o țara pașnica și va ramane in continuare. Noi nu vrem arme ca sa mergem sa luptam impotriva vecinilor cum face Rusia, vrem sa fim in siguranța la noi acasa și sa nu ne atace nimeni. Daca nu era aceasta agresiune din partea Rusiei impotriva Ucrainei probabil nu am fi discutat prea mult…