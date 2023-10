Stiri pe aceeasi tema

- Fugarul Dorin Lazar Maior, fost deputat in legislatura 2000-2004 si fostul presedinte al Blocului National al Revolutionarilor, va fi adus, luni, din Italia in Romania, pentru a-și executa pedeapsa de 5 ani de inchisoare, pentru infractiunea de cumparare de influenta. „Nimeni nu e mai presus de lege!…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a anuntat, luni, ca legea care prevede condamnarile definitive va fi modificata in urmatoarea ședința de guvern, astfel incat condamnații care nu se prezinta la penitenciar in termen de 7 zile de la data sentinței definitive, sa primesca un spor de 3 ani de inchisoare.…

- Fostul fotbalist Danut Lupu, condamnat definitiv la 7 luni si 10 zile de inchisoare cu executare dupa ce a fost prins de doua ori conducand fara permis, a revenit duminica in Romania. Danuț Lupu a revenit din Dubai și a fost așteptat pe aeroportul din Otopeni de polițiști. Fostul fotbalist a fost incatușat…

- Sebastian, un tanar de 20 de ani, a fost injunghiat mortal, la un majorat din comuna Ciurea, din județul Iași. Tanarul a invins cancerul la varsta de 14 ani. Avea planuri sa plece in Anglia la sora lui, sa-și gaseasca un rost in viața, potrivit AloIași.ro. „La 14 ani a facut cancer pe coloana. Și […]…

- Cancelarul austriac Karl Nehammer afirma ca nu este momentul potrivit pentru extinderea spatiului Schengen, intrucat ”extinderea poate fi pusa in aplicare doar atunci cand protectia frontierelor externe functioneaza”, potrivit Der Standard. Karl Nehammer apara veto-ul impotriva Romaniei si Bulgariei…

- Locul in care a cazut a doua drona ruseasca pe teritoriul Romaniei a lasat un crater imens la locul impactului, indiciu pentru un aparat de mai mari dimensiuni. Și a doua drona care a ajuns pe teritoriul Romaniei a cazut tot pe raza localitații Plauru, din județul Tulcea, iar Antena 3 a prezentat imagini…

- Fostul ministru de finanțe, Darius Valcov, condamnat in dosarul tablourilor la 6 ani de inchisoare, va ajunge in Romania din Italia in jurul orei 16.00 cu o cursa de linie, potrivit unor surse judiciare. Curtea de Apel din Napoli a decis luna trecuta ca Valcov sa fie predat Romaniei. Ministrul Justitiei,…

- O cafenea din Italia taxeaza clienții cu 2 euro in plus pentru a taia un sandviș in doua. „Munca trebuie platita”, a spus proprietarul cafenelei. Bar Pace este o crama și cafenea de langa Lacul Como, a ajuns pe prima pagina a ziarelor locale saptamana trecuta, dupa ce un client a impartașit cu publicul…