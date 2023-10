Pecica: Continuă lucrările la fosta școală Zágoni La Pecica, fosta școala Zagoni se transforma pe bani europeni intr-un centru de tineret modern. Cladirea, care timp de doua decenii a fost practic nefolosita va deveni un loc atractiv pentru tinerii din oraș. „Fosta Școala Primara Zagoni, de pe strada 401, se transforma in centru de tineret modern, pentru desfașurarea de diverse activitați culturale […] The post Pecica: Continua lucrarile la fosta școala Zagoni appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

Sursa articol si foto: arad24.net

