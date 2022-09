Stiri pe aceeasi tema

- Cu toate ca Giorgia Meloni și Matteo Salvini, protagoniștii coaliției de extrema dreapta din Italia care pare ca va caștiga alegerile parlamentare de luna aceasta, au condamnat razboiul pe care Putin l-a declanșat in Ucraina, cei doi lideri italieni nu se pot pune de acord in privința masurilor impuse…

- Favorita pentru a deveni prima femeie in fruntea unui guvern din istoria Italiei, Giorgia Meloni, presedinta partidului Fratii Italiei (Fratelli d'Italia, FDI), reprezinta o miscare politica cu un ADN post-fascist, imagine pe care se straduieste sa o "spele" pentru a putea castiga puterea, transmite…

- Giorgia Meloni, lidera partidului de extrema dreapta Fratelli d'Italia si posibil viitoare sefa a guvernului de la Roma, a fost acuzata luni ca duce o campanie electorala murdara, dupa ce a difuzat o inregistrare video a violului unei refugiate ucrainene, transmite Reuters.

- Singurul partid de opoziție in timpul guvernului de uniune naționala al lui Mario Draghi, Fratelli d’Italia pare in buna poziție sa caștige alegerile anticipate din Italia din 25 septembrie. Xenofoba, liberala și sociala, formațiunea post-fascista ar putea sa o vada pe șefa formațiunii, Giorgia Meloni,…

- Dupa demisia lui Mario Draghi din functia de prim-ministru al Italiei, presedintele Sergio Mattarella a dizolvat parlamentul italian si a propus alegeri anticipate. Presa din occident se teme ca din cauza crizei politice si celei economice, la 100 ani de la venirea dictatorului Benito Mussolini la putere,…

- Odata cu demisia premierului Mario Draghi in Italia, UE si NATO pierd un aliat pretios pentru sprijinul pe care il acorda Ucrainei impotriva Rusiei și se tem totodata de venirea la putere a doi lideri de extrema drepta, eurosceptica Giorgia Meloni si rusofilul Matteo Salvini, arata AFP intr-o analiza…

- Odata cu demisia premierului Mario Draghi in Italia, UE si NATO pierd un "pilon", un aliat pretios in sprijinul lor pentru Ucraina impotriva Rusiei, dar se tem de asemenea de venirea la putere a doi lideri ai extremei-drepte italiene, eurosceptica Giorgia Meloni si rusofilul Matteo Salvini, potrivit…

- Președintele Italiei, Sergio Mattarella, a anunțat joi dizolvarea Senatului și a Camerei Deputaților, ceea ce va declanșa automat alegeri anticipate in toamna acestui an in cea de-a treia economie a zonei euro. „Situația politica a dus la aceasta decizie”, a declarat președintele intr-o alocuțiune televizata,…