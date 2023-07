Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Iasi a invins formatia kosovara KF Drita cu scorul de 1-0 (1-0), sambata, la Bansko, intr-un meci amical jucat in stagiul de pregatire din Bulgaria. CITESTE SI Romania poate caștiga inca o medalie la Jocurile Europene Cracovia 2023: Suntem in finala mica la teqball 08:25 2 Pe stadionul…

- Dublul Apor Gyoergydeak - Szabolcs Ilyes va disputa, duminica, finala mica a turneului de teqball, la Jocurile Europene. Romanii au pierdut in semifinale, scor 2-0 la seturi (12-11, 12-11) in fata sarbilor Marojevic-Mitro. CITESTE SI Pe stadionul din Giulești, Spania a invins Elvetia dupa prelungiri…

- Spania și Israel s-au calificat sambata in semifinalele turneului final al Campionatului European Under 21, dupa ce au trecut in sferturi de Elveția și de Georgia, echipa revelație a grupelor.

- Finala probei de dublu din cadrul turneului de tenis WTA 250 de la Bad Homburg (Germania), dintre perechile Monica Niculescu (Romania)/Eri Hozumi (Japonia) si Lidia Morozova (Belarus)/Ingrid Gamarra Martins (Brazilia), a fost intrerupta, sambata, in primul set, din cauza ploii. CITESTE SI CSU…

- Universitatea Craiova a fost invinsa de campioana Bulgariei, Ludogoret Razgrad, cu scorul de 2-0 (1-0), sambata, la Bansko (Bulgaria), intr-un meci amical, potrivit paginii de Facebook a clubului din Banie. CITESTE SI Israel a invins Georgia la lovituri de departajare si s-a calificat in semifinale…

- Reprezentativa Israelului a invins selectionata Georgiei la lovituri de departajare si este in semifinale la CE-Under 21. Romanul Horatiu Fesnic a fost rezerva la meci. CITESTE SI Ajunsa pe locul 2 in lume, Arina Sabalenka ii avertizeaza pe jurnaliști: 'Daca aveti vreo intrebare politica, puteti…

- Știm ultimele 8 echipe de la EURO 2023 U21. Faza grupelor s-a incheiat, iar primele 2 echipe din fiecare grupa s-au calificat in fazele eliminatorii ale competiției. In urma rezultatelor inregistrate in ultima etapa, sferturile competiției arata astfel: Georgia – Israel, Anglia – Portugalia, Spania…

- Selectionata Romaniei a fost invinsa de selectionata Spaniei cu scorul de 3-0 (0-0), miercuri seara, pe Stadionul Steaua din Capitala, in primul sau meci din Grupa B a Campionatului European de fotbal Under-21 din Romania si Georgia. Echipa lui Emil Sandoi se afla in grupa cu Spania, Ucraina și Croația.…